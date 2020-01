“Sergio perderà il lavoro dopo l’ennesimo attacco della ‘bestia’, Sergio fa il rappresentate porta a porta e nelle ultime due ore ha ricevuto già migliaia di insulti che lo obbligano vista l’esposizione del suo lavoro a licenziarsi per paura di essere malmenato fisicamente”, hanno spiegato le Sardine, raccontando i fatti accaduti a San Pietro in Casale: “Sul palco tra gli altri sale un ragazzo. Molti di noi lo conoscono. Sanno chi è e sanno cosa si porta dentro. Poi arriva un post barbaro e cannibale del signor Salvini che lo ridicolizza, lo getta in pasto nel serraglio delle sue feroci belve. È per questo che le sardine ogni giorno crescono e si riconoscono in tutte le città italiane: per non lasciare dietro nessuno, per non offrire altro cibo alla bestia feroce”, denunciano.

