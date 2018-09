Salvini è ignobile, chef Rubio nel mirino del web

(Fotogramma)

“Salvini è una persona ignobile“. Non ha peli sulla lingua Chef Rubio che, durante un’intervista a Cartabianca su Rai3, torna ad attaccare il ministro dell’Interno Matteo Salvini finendo però lui stesso nel mirino dei social. “Il decreto di Salvini non è altro che l’attuazione della sua vile propaganda razzista”, ha tuonato in diretta tv lo chef di ‘Unti e Bisunti’, augurandosi che il provvedimento sulla Sicurezza varato lunedì scorso dal Consiglio dei ministri “non passi perché non fa altro che sancire una discriminazione razziale“. E ancora, “stiamo diventando come il Sud Africa negli anni Settanta, non c’è nessun Nelson Mandela ma c’è l’aprtheid”, ha sostenuto Rubio, accusando il “disonorevole Salvini” di voler guadagnare voti sulle spalle dei poveri.

Dichiarazioni che non sono passate inosservate facendo storcere il naso a più di un telespettatore. “Rubio? Non sanno più chi far parlare!“, sostiene un utente su Twitter, “Da quando ti interessi di politica?”, chiede un altro ironico. E ancora, “Ti improvvisi esperto di politica, pensa al futuro al tuo lavoro che è meglio, e non fare l’integralista improvvisato”, “Torna ai fornelli..sei ridicolo“, “Pensa a fare lo chef”, si legge sui social. Ma la replica del diretto interessato non si è fatta attendere. “Il panettiere fascista può dire di tutto. Il fioraio razzista può dire di tutto. Il medico armaiolo può dire di tutto. Lo studente somaro può dire di tutto. Chi fa notare le bugie del governo ed esorta all’umanità deve invece tornare a fare il proprio mestiere“, scrive lo chef in un tweet, raccogliendo centinaia di like e messaggi di sostegno.