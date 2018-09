Salvini diventa zio: Benvenuto Edoardo

(Matteo Salvini /Twitter)

Non solo politica e polemiche. Matteo Salvini si concede un momento di tenerezza social annunciando, sui suoi profili, la nascita nella tarda serata di ieri del piccolo Edoardo, che lo ha reso zio per la prima volta: “È arrivato il mio primo nipotino!!! Abbraccio – scrive – a mamma e papà, buona vita e buona fortuna all’angioletto Edoardo dallo zio Matteo, che farà di tutto perché cresca in un mondo migliore”. Al post, che ha raggiunto gli oltre 4mila like solo su Twitter, il ministro e vicepremier ha allegato anche una foto, che lo ritrae sorridente con in mano un biglietto di benvenuto per il bimbo. Tantissimi i commenti e gli auguri indirizzati al neo zio, fra gli quello di Angela: “Oggi (l’8 settembre, ndr) si celebra la natività di Maria madre di nostro Signore Gesù…bellissima data…Benvenuto Edoardo”.