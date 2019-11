“Abbiamo la dipendenza all’ignoranza, ormai tutto è permesso. Eravamo un Paese che aveva un dignità e non capiamo più quali sono le priorità. Ormai la volgarità è galoppante. Siamo un Paese di tatuati con gli anelli al naso, basta guardarsi intorno. Il vostro amico Salvini è l’esempio più patetico di questa volgarità”. Lo ha detto ai microfoni di ‘Morning Show’, su Radio Cafè, il fotografo Oliviero Toscani in merito agli insulti razzisti rivolti a Mario Balotelli dagli ultrà del Verona. ”Salvini è stato eletto dalla maggioranza dei cog….ni -ha aggiunto- di gente che non ha più una sensibilità umana. Il suo rappresentante si esprime in un modo disumano. L’Italia si è volgarizzata, ma questa gente qui cosa vuole, i campi di concentramento?”. In merito all’astensione del centrodestra sulla mozione proposta da Liliana Segre per istituire una commissione straordinaria contro l’odio, il razzismo e l’antisemitismo, Toscani ha parlato di una “vergogna”. ”Non hanno votato la Commissione Segre perché hanno paura di perdere il consenso dei loro elettori, è incredibile, è una vergogna! – ha detto il celebre fotografo – In Italia c’è tanta gente in gamba, c’è tanta gente che capisce ma purtroppo questi fascisti di m… qui si sentono troppo! L’ignoranza è la peggiore delle dipendenze italiane in questo momento”.

