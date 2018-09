Salvini critica i patiti di Starbucks: "Due ore di coda per un caffé? Non ho parole"

“Due ore di coda per un caffè da Starbucks? Ma nemmeno se mi pagano! Non ho parole…”. Dalla sua pagina Facebook (ma anche su Twitter), dove campeggia la scritta ‘Prima gli italiani’, il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta così una delle migliaia di immagini circolate in questi giorni dopo lo sbarco a Milano della catena di caffetterie nata a Seattle ma presto sbarcata in mezzo mondo.

Dal giorno dell’inaugurazione piazza Cordusio ospita file lunghe centinaia di metri e persone disposte ad attendere ore prima di entrare nello spazio definito ‘roastery’, cioè torrefazione, per stringere tra le mani una mug con il logo della sirena verde. E quelle immagini non sono piaciute a Salvini che, sempre su Facebook, indica la sua merenda ideale: prosciutto, salame e mozzarella.

Milano, Starbucks apre i battenti: tutti in coda per il primo cappuccino

Ma per i cultori del genere ‘american coffee’, la notizia dell’apertura dello store di Milano (che è il più grande d’Europa) viene diffusa anche a New York: tanto che sui bicchieri usa e getta i clienti della Grande Mela leggono ‘Milano 2018’.