Da quando è iniziato il Festival di Sanremo 2019 ho sempre detto che avrei voluto vedere Mahmood sul podio e sono stato accontentato. A quanto pare Matteo Salvini non era del mio stesso parere (grazie al cielo, altrimenti mi sarei spaventato).

Il Leader della Lega NORD ha così commentato il trionfo di Mahmood: “Mahmood, mah. La canzone italiana più bella? Io avrei scelto Ultimo. Voi che dite?”

Ero già molto felice per la vittoria di Mahmood (anche se avrei preferito vedere Loredana Bertè con quel premio tra le mani), ma adesso lo sono un po’ di più.

Matteino…



Moscow mule e patatine, io e Fedriga a Trieste in attesa del vincitore di #Sanremo19 : secondo voi chi vince??? Io dico Ultimo😊 pic.twitter.com/EplJFMMDEF

Ma la soddisfazione più grande l’ho avuta con il commento di Elisa Isoardi.

Mi immagino Salvini dopo aver letto il pensiero della sua compagna “l’incontro di culture differenti genera bellezza”.



salvini che si presenta a casa delle persone che hanno votato mahmood per dire che vengono prima i cantanti italiani pic.twitter.com/Pt6ATchEup

Caro Salvini, caro Foa, caro tutto il Ku Klux Klan,

Mahmood è figlio di una sarda e di un egiziano. E non è tutto. Ma il resto magari lo dice lui, se e quando vuole. Però, ecco, Mahmood RAPPRESENTA TUTTO QUELLO CHE NON VI PIACE. E io sono molto felice per questo. #Sanremo2019

— Domenico Naso (@domeniconaso) 10 febbraio 2019