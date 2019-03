“Se non ci saranno i problemi che qualcuno ha prospettato, sarò la persona più felice del mondo”. Matteo Salvini apre sulla cittadinanza per Rami, il ragazzino eroe che ha chiamato i carabinieri mentre era a bordo del pullman dirottato mercoledì dall’autista Ousseynou Sy a San Donato Milanese. Due giorni fa il vicepremier aveva detto: “Rami vuole lo Ius soli? Si faccia eleggere”, parlando della questione più generale della cittadinanza. Sul caso specifico invece dei ragazzini di origine straniera a bordo del bus dirottato, aveva e continua ad avere molta cautela.



“Stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso – ha detto il ministro degli Interni durante una conferenza in via Bellerio a Milano – ovviamente non su un ragazzino di 13 anni su cui c’è poco da approfondire, ma su altro che riguarda la concessione di cittadinanza”.

Ius Soli, Salvini: ”Incontrerò Rami ma legge non cambia. Fazio? Non lo guardo a prescindere” in riproduzione….

“Ci sono casi come questo – ha aggiunto Salvini – in cui si può dare la cittadinanza per meriti eccezionali extra legge, se non ci sono dei problemi. E mi auguro che non ci siano problemi che impedirebbero tutto questo, perché comunque se dai la cittadinanza a un bimbo di 13 anni estendi questo diritto a tutti coloro che gli stanno intorno. Stiamo facendo tutte le verifiche che ciò non comporti problemi”.

Salvini ha poi ribadito che lo Ius soli non sarà in discussione in Consiglio dei ministri e che non è sua intenzione cambiare la norme sulla concessione della cittadinanza: “Non cambio una legge che sconvolgerebbe la vita di questo Paese per il dirottamento di uno scuolabus”. E a chi lo ha accusato di aver avuto nei confronti di Ramy un atteggiamento da bullo, il titolare del Viminale ha replicato: “Ho la coscienza a posto. Conto di incontrare i protagonisti di questa vicenda senza telecamere”.







Fonte