Salvini-Asselborn, weekend di fuoco

(AFP)

Matteo Salvini e Jean Asselborn , botta e risposta senza sosta in questo weekend. Dopo il primo ‘match’ durante la conferenza di venerdì a Vienna sulle migrazioni, tra il ministro degli Esteri lussemburghese e il ministro dell’Interno italiano sono volate nuove scintille anche domenica. Al “fascista che usa toni da anni Trenta” utilizzato dall’esponente del Lussemburgo, il vicepremier ha replicato: “E’ un ignorante, nel senso che ignora”.

“Mi arrabbio ogni volta che persone come queste paragonano l’emigrazione dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, che andavano a lavorare nelle miniere, in giro per il mondo, ai clandestini che fanno casino, spacciano, rubano…” ha detto Salvini, intervistato da Barbara D’Urso a ‘Domenica Live’. “Continua a dimostrarsi ignorante – ha aggiunto -. Quando qualcuno non ha argomenti dice che sono fascista, razzista, nazista, populista”.

VIENNA – Il primo ‘round’ c’era stato venerdì scorso, all’incontro con i ministri degli Interni Ue e di alcuni Paesi del Nordafrica. Il vicepremier stava sottolineando di “essere al governo e essere pagato dai miei cittadini per vedere i giovani tornare a fare quei figli che facevano qualche anno fa e non per espiantare il meglio dei giovani africani e rimpiazzare europei che per motivi economici non fanno più figli” quando è stato interrotto da Asselborn, che aveva sbottato: “In Lussemburgo, caro signore, avevamo migliaia di italiani che sono venuti a lavorare da noi. Dei migranti; affinché voi in Italia poteste avere i soldi per i vostri figli”.

Lo scontro, sul tema dell’immigrazione, è stato documentato da un video. “E’ stata una provocazione calcolata” ha detto poi Asselborn nelle dichiarazioni riportate dall’edizione online del magazine tedesco ‘Der Spiegel’. Secondo il ministro lussemburghese, che non sarebbe stato informato sulla presenza di una persona incaricata di documentare il dibattito con un video, lo staff di Salvini “riprende sistematicamente ogni cosa”.