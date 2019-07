Come annunciato ieri al termine del Comitato nazionale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto al suo omologo tunisino. “Le nostre relazioni sono storicamente improntate alla massima cooperazione e hanno assunto, nel tempo, un carattere privilegiato, nel comune interesse alla salvaguardia dei delicati equilibri dell’area Mediterranea – si legge – La complessa situazione del quadrante libico, sulla quale nel nostro incontro svoltosi nell’ambito del vertice italo-tunisino abbiamo registrato una piena sintonia, continua a creare una forte apprensione anche per i risvolti sulle dinamiche dei flussi migratori. Dinamiche che, pur confermando un complesso trend in diminuzione degli arrivi dalle rotte del Mediterraneo, hanno fatto tuttavia registrare una maggiore concentrazione dei flussi lungo gli itinerari in partenza dalla Tunisia”.

