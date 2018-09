Salvini a Viterbo per la Macchina di Santa Rosa

Immagine di repertorio, foto da Facebook del Comune di Viterbo

Ci sarà anche il vicepremier Matteo Salvini ad assistere al trasporto della Macchina di Santa Rosa che questa sera sfilerà per le strette vie del centro storico di Viterbo. Al tradizionale evento, unico al mondo, patrimonio immateriale dell’Unesco, in passato hanno partecipato anche Papa Wojtyla, il Principe Carlo d’Inghilterra, ma anche attori, giornalisti, conduttori e autori televisivi. Il ministro dell’Interno, già in passato tra gli spettatori della festa nella Città dei Papi, dedicata alla patrona Santa Rosa, si recherà in piazza del Plebiscito alle 18.30. “Viva le nostre tradizioni” ha scritto in un post su Facebook.

Tanti i big della politica presenti tra cui il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

La Macchina di Santa Rosa, opera dell’architetto Raffaele Ascenzi, sfila quest’anno per la quarta volta. E’ una torre alta trenta metri per cinquanta quintali di peso. E’ illuminata dalla luce viva di tante fiammelle e portata a spalla da oltre un centinaio di uomini, lungo un difficile percorso di più di un chilometro. Vestiti di bianco e rosso, con un fazzoletto da pirata in testa, i facchini della ‘Santa bambina’ poco prima di affrontare la Macchina, ricevono dal vescovo la benedizione, poiché ogni trasporto rappresenta un momento di grande pericolo per la loro stessa vita. Una prova di forza e di fede nei confronti della patrona della città, morta nel 1251 ad appena diciotto anni. Una ragazzina che, pur di famiglia umile e non certo ricca, scelse di offrire la sua vita a Dio e ai poveri.