Salvini a Napoli, tafferugli tra le forze dell'ordine e i centri sociali

Salvini a Napoli: prima tappa con gli impenditori da Marinella, poi va a Scampia nella Palestra di Pino Maddaloni e chiude con il meeting con i militanti della Lega al teatro Augusteo, dove parla della squadra per “liberare la Campania dal Pd” e dei decreti sicurezza. Città blindata e manifesti di protesta. Tafferugli tra polizia e i centri sociali in via Toledo e ai Quartieri Spagnoli. Intanto in piazza Dante va in scena il flash Mob delle Sardine, ma l’adesione è bassissima: un flop rispetto a novembre.

Matteo Salvini lascia il teatro alle 21,30 dalla stessa uscita laterale che aveva utilizzato al suo arrivo. Il leader della Lega è rimasto sul palco per oltre un’ora e mezza dopo la fine del suo intervento per i selfie di rito con alcune centinaia di militanti che hanno assiepato la platea del teatro e che si sono messi in fila ai piedi del palco per immortalare questo momento.

All’esterno del teatro un gruppo di persone ha atteso l’uscita dei primi fan della Lega per urlare “vergogna” e “andate via da Napoli”. Salvini ha in programma una cena in un ristorante di Napoli e domani è prevista la sua presenza a Bagnoli per visitare il centro Giffas.

Salvini a Napoli, tafferugli tra polizia e centri sociali

Tafferugli nei Quartieri Spagnoli di Napoli tra i manifestanti aderenti ai centri sociali, circa 200, e le forze dell’ordine, che hanno sbarrato loro il passo a poche centinaia di metri dal teatro Augusteo dove era in corso la manifestazione di Matteo Salvini.

I manifestanti sono partiti lentamente in corteo dal presidio di via Toledo, preceduti a distanza dalla Polizia: dopo aver percorso circa 150 metri, a sorpresa hanno svoltato verso i Quartieri Spagnoli e di corsa hanno cercato di raggiungere il teatro, aggirando il cordone delle forze dell’ordine. Polizia e carabinieri li hanno rincorsi e bloccati all’incrocio tra via Speranzella e vico D’Afflitto.

Ci sono stati spintoni e contatti tra i due gruppi, che al momento si fronteggiano.

Salvini a Napoli: tensione tra manifestanti dei centri sociali e polizia

Qualche commerciante ha abbassato le saracinesche, ma dopo il breve tafferuglio, non ci sono stati incidenti ed i manifestanti si sono limitati a scandire slogan contro il leader della Lega e contro Polizia e Carabinieri.

Salvini a Napoli, corpo a corpo tra manifestanti e polizia nei Quartieri Spagnoli in riproduzione….

Cori conro Salvini fuori al teatro Augusteo

Cori anche fuori all’Augusto contro Salvini ( “Fascista carogna torna nella fogna”) accolgono i sostenitori che escono dal teatro , mentre i manifestanti del “No Salvini day” manifestano tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli tenuti sotto controllo dalla polizia in assetto anti sommossa, fino a quando Salvini no nlascia il teatro.



Salvini a Napoli: incontra imprenditori da Marinella

Salvini a Napoli incontra anche alcuni imprenditori partenopei negli uffici di Maurizio Marinella, alla Riviera di Chiaia. “Salvini è venuto a incontrare un gruppo di imprenditori per ascoltare i loro problemi e proporre delle risposte, spiegando che la vecchia concezione della Lega che guarda solo al Nord non esiste più, perché nel mondo il brand Italia è fortissimo ma riguarda tutto il Paese”. Così Maurizio Marinella, imprenditore napoletano delle cravatte, descrive la riunione informale che il leader della Lega.

Salvini a Napoli: incontra imprenditori da Marinella

Salvini, tappa nella palestra di Pino Maddaloni

Il leader della Lega quindi si sposta nel quartiere di Scampia per una visita al Centro sportivo Gianni Maddaloni.

Salvini nella palestra a Scampia: “Grazie Maddaloni”

Dopo la visita Salvini su Twitter scrive: “Grazie al Maestro Gianni Maddaloni che ho incontrato oggi nella sua palestra a Scampia, grazie per quello che fa per il suo quartiere e la sua città togliendo tanti ragazzi dalla strada e indirizzandoli allo sport”.



A Scampia, striscione: “Quartiere non si Lega”

Salvini a Napoli: contestatori a Scampia. Striscione del comitato Vele

Ad attendere l’ex Ministro a Scampia c’è un gruppo di contestatori. “Scampia non si lega”. È scritto su uno striscione firmato dal comitato Vle e affisso a Scampia, nei pressi della palestra del judoka Gianni Maddaloni.



Manifestanti contro Salvini

“Napoli non dimentica anni e anni di Insulti leghisti e non si fa ingannare da chi dopo decenni di politiche settentrionaliste scende al sud provando a raccattare voti fomentando odio e razzismo”. Così Davide Dioguardi del Centro sociale Insurgencia che, insieme ad attivisti, associazioni e cittadini è in piazza per manifestare contro Salvini. “Napoli – sottolinea Dioguardi – non si è mai legata. È Una città aperta, libera e solidale”.

Salvini a Napoli: centro blindato e proteste dei cittadini

Per l’arrivo del leader della Lega centro blindato. Camionette della polizia sistemate lungo via Toledo per tutto il pomeriggio.

Altri momenti di tensione, prima dell’arrivo di Salvini, davanti al teatro Augusteo. Alcuni cittadini, in particolare un genitore con un bimbo in passeggino a seguito, hanno protestato per la chiusura della funicolare la cui sede centrale è situata proprio accanto al teatro Augusteo, chiusura disposta dal questore per motivi di ordine pubblico in occasione della manifestazione politica. Pronta la risposta di simpatizzanti e militanti della Lega che hanno iniziato a loro volta ad inveire contro il cittadino. È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per calmare gli animi.





