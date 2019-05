Momenti di tensione in piazza del Plebiscito a Napoli tra attivisti dei centri sociali e forze dell’ordine, mentre in Prefettura si svolgeva la conferenza stampa del ministro dell’Interno Matteo Salvini al termine della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un gruppo di manifestanti, proveniente dal corteo che è partito alle 18 da largo Berlinguer con l’intenzione di raggiungere il palazzo della Prefettura, è arrivato in piazza Plebiscito dove è stato fermato da un cordone di forze dell’ordine posto a protezione della Prefettura. Ne sono seguiti momenti di forte tensione, durante i quali le forze dell’ordine hanno contenuto l’avanzata dei manifestanti, tra i quali sventolavano bandiere del centro sociale Ex Opg e di Potere al Popolo, progetto politico nato proprio dall’esperienza del centro sociale napoletano.

Fonte