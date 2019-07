Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono una tra le coppie più popolari e amate di Uomini e Donne, ma nonostante tutto è da un po’ che non si vedono alla corte di Kween Mary.

Ieri una follower dell’ex corteggiatore gli ha chiesto come mai lui e sua moglie non sono più stati ospitati in trasmissione. Salvatore ha risposto dicendo che questa domanda andrebbe fatta a ‘chi di competenza’.

“Su questa domanda non posso risponderti. Dovresti farla a chi di competenza”

Un altra fan ha chiesto come mai il matrimonio tra lui e Teresa non è stato mandato in onda a Uomini & Donne. In questo caso il ragazzo ha rivelato quello che gli avrebbe detto la redazione.

“Sinceramente c’era stato detto che non avrebbe avuto molti riscontri, sia a livello economico che di visibilità e la produzione non se la sentiva di rischiare”.

La follower in questione forse non ricorda che il matrimonio tra i due ragazzi è stato mandato in onda da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e che Teresa Cilia è anche diventata un’opinionista della Santa di Cologno.

Salvatore e la moglie non sono l’unica coppia a chiedersi perché Maria non li inviti più, anche Tara e Cristian hanno recentemente parlato della loro assenza dai programmi mariani (l’ultima volta che li abbiamo visti in tv credo sia a Pomeriggio 5 e Domenica Live tra il 2015 e il 2016).

Io non voglio prendere le parti di Maria, però mi chiedo perché la De Filippi dovrebbe richiamare tutte le vecchie coppie a U&D, al massimo ha senso far tornare i tronisti della stagione appena conclusa, giusto per vedere come procedono le loro relazioni fuori dagli studi.



Comunque ricorderò sempre Salvatore per una scena iconica che ci ha regalato…

in questi momenti mi manca Salvatore Di Carlo che si butta in acqua e raggiunge a nuoto Teresa Cilia#TemptationIsland pic.twitter.com/xwdovGoEvx — 🌻🌸 (@geethankss) 1 luglio 2019

Sono nella stessa spiaggia con Salvatore e Teresa ora gli chiedo se mi fa un tuffo così pic.twitter.com/eMspZ8tupP — Marcondirondirondell (@MarchinoSanchez) 2 luglio 2019