A distanza di poche ore dal duro battibecco fra Gianni Sperti e Teresa Cilia, Salvatore Di Carlo (marito di Teresa) ha deciso di pubblicare un post che sembrerebbe essere indirizzato proprio al noto opinionista di Uomini e Donne, nonostante il suo nome non sia mai stato menzionato.

“Speriamo che a forza di leccare il c**o a questo gli finisca la saliva, che poi è convinto di muovere le fila, ma non ha ancora capito di essere la marionetta”.

Il post è stato pubblicato dopo che Gianni, presumibilmente contro Teresa e Mario Serpa, aveva scritto su Instagram:

“Sputare nel piatto in cui hai mangiato equivale a sputarsi in faccia da soli. Eravate liberi di non mangiare in quel piatto, ma capisco i vantaggi“.