PARIGI – “Una pena esemplare”. E’ ciò che chiede all’Uefa la ministra dello sport francese Roxana Maracineanu dopo il saluto militare, eseguito due volte, dei calciatori della nazionale turca a sostegno dell’esercito di Erdogan impegnato in operazioni militari in Siria. Al termine della sfida contro la Francia giocata allo Stade de France valida per le qualificazioni a Euro2020 e terminata 1-1, l’ex campionessa di nuoto ha espresso tutta la sua rabbia su Twitter: “Grazie alla federazione francese e alla polizia per il loro lavoro svolto per garantire il corretto svolgimento della partita. I giocatori turchi hanno rovinato questi sforzi facendo un saluto militare, contrario alla sportività. Chiedo all’Uefa una sanzione esemplare”.

