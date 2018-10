Salute, Burioni alla Leopolda: "Possibile che oggi ci sia un morto per morbillo a Trieste?"

La direzione dell’Azienda conferma che “sono in atto tutte le azioni di profilassi previste nei confronti dei dipendenti e dei pazienti potenzialmente a rischio. Sono inoltre in corso le indagini epidemiologiche e di tipizzazione del virus”. “Era abbastanza prevedibile – aveva spiegato all’insorgere dei casi Riccardo Tominz, direttore del dipartimento di Igiene e Sanità pubblica – che prima o poi vi fosse un focolaio perché il tasso di vaccinazione è molto basso e solamente la fascia 1-17 anni è risalita al 90%. A livello locale è all’87% e siamo al di sotto della soglia dell’immunità di gregge che è del 95%.”

“In Messico dal 1996 non hanno più vittime per morbillo, possibile che da noi ora sia morta una persona a Trieste? Mi ha chiamato ieri la Rai per intervistarmi su questo”. Così il professor Roberto Burioni, l’immunologo virologo che si batte contro le fake news sui vaccini, intervistato da Matteo Renzi alla Leopolda 9 a Firenze. All’ospedale Maggiore di Trieste c’è un focolaio di morbillo: i

medici hanno rintracciato negli scorsi giorni a livello polmonare il virus del morbillo nell’uomo di oltre 50 anni che è deceduto, mentre una donna con una polmonite severa è ricovetata in area critica. Sono stati coinvolti dal virus anche diversi sanitari: due operatori che non avevano effettuato la profilassi e altre due persone immunodepresse.

