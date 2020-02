Con la misura di 2 metri e 31 il saltatore in alto Gianmarco “Gimbo” Tamberi ha stabilito il suo record stagionale nella gara della specialità denominata Siena High Jump Indoor Contest svoltasi nel PalaGiannelli a Siena questo pomeriggio. Tamberi ha mostrato in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo di essere sulla strada buona per un risultato importante: già nela seconda prova, con 2,28 aveva migliorato il suo stagionale. Il saltatore si è presentato alla gara di Siena dopo essere stato impegnato in settimana agli Assoluti indoor ad Ancona dove si è piazzato secondo con un salto a 2 metri e 20 e dopo avere gareggiato e vinto a Belgrado con la misura di 2 metri e 25. “Sono soddisfatto, molto soddisfatto – ha detto l’atleta applaudito da un folto pubblico – ci voleva, diciamo che questa misura la valevo. Le prime due gare non erano degne di quello che valevo. Erano talmente insoddisfatto che ieri quando sono tornato a casa dopo otto ore di volo ho deciso questa mattina di venire a Siena”. La misura ottenuta a Siena è tra le prime al mondo quest’anno.