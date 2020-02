In pratica Armand Duplantis, il ragazzino americano e svedese – e forse per questo forte come due ragazzini in uno – l’aveva annunciato l’altra sera a Düsseldorf: soltanto per un leggerissimo tocco del braccio destro all’asticella dopo lo svincolamento, solo per quello non aveva già saltato 6,17. Era fatta. Tutto perfetto. Misure precedenti, rincorsa, forza, uso delle diverse aste (che cambiano per lunghezza e rigidità a seconda dell’obiettivo che si persegue ma poi bisogna vedere se l’atleta ha sufficiente forza per piegarle e quindi utilizzarne la conformazione). Era mancata soltanto una minima, ma veramente minima coordinazione al momento di uscire dall’ultimo movimento lassù in cielo, in fase già discendente. Poco male. Il solco era aperto e quel record il 20enne Armand l’ha fatto adesso, poche ore fa, a Torun, in Polonia, Qualcosa di magico. Ma frutto di lavoro, talento, passione.

Nell’atletica delle alte sfere non si prende l’ascensore perché qualcuno ti ci spinge dentro. Armand Duplantis è dunque il nuovo primatista del mondo del salto con l’asta. Ha saltato 6,17 al coperto nella quarta tappa del World Indoor Tour. L’asta indoor e quella outdoor si somigliano, vi sono poche differenze. Per questo quando si arriva più in alto di tutti, come nel caso di Duplantis, non importa se è successo al coperto, durante la stagione di gare invernale, o all’aperto. Solo il vento può incidere all’aperto. Ma per tutti. E magari può anche incidere il fatto che all’aperto esistono più location in altura. Ma non cambiano i materiali delle pedane (anche se a volte quelle indoor sono più elastiche perché sotto il manto sintetico ci può essere il legno). A molti, atleti e tifosi, l’atletica al coperto piace di più perché la gente che incita e si appassiona, come è stato per Duplantis a Torun (o anche a Düsseldorf), è lì ad un passo, a pochi metri da te, dall’evento, da tutto.

L’atletica indoor è questo: una magia che si vive tutti insieme appassionatamente. E si vede e si soffre molto di più. Il record precedente apparteneva al francese pluridecorato Lavillenie (6,16). Ma attenzione: un centimetro può fare la differenza per un’intera carriera. All’aperto il record rimane ancora quello della leggenda sovietico/ucraina Sergej Bubka, che arrivò a 6,14 (a proposito di altitudine) al Sestriere nel 1994 (Bubka aveva 6,15 al coperto). Duplantis è un predestinato ma è anche, e soprattutto, un atleta capace di esprimere la modernità assoluta della sua disciplina: doti acrobatiche mescolate a una forza crescente, compostezza, concentrazione e sana “mentalizzazione” della performance mescolate a una velocità degna di uno sprinter. Come ci riesca, beh, questo andrebbe chiesto alla madre che ne cura la preparazione atletica e al padre che lo assiste sotto il profilo tecnico.

Armand Duplantis ha compiuto 20 anni lo scorso novembre ma vede le stelle e tocca il cielo da quando ne aveva 14. E’ nato a Lafayette, in Louisiana, ma dal 2015 gareggia per la Svezia da cui proviene sua madre Helena Hedlund, ex-eptatleta e pallavolista. Suo padre Greg è stato un ottimo astista (5,80), ma non come lui, non come lui che a 7 anni già saltava 2,33 nonostante sognasse di diventare un grande velocista. A 12 anni fu colto da un dubbio: “E se mi piacesse di più il baseball?” Ci pensò. Decise che no, che amava più l’atletica. Sospiro di sollievo. Di lui dicono anche che faccia bene l’imitatore. Delle tecniche altrui: “A richiesta interpreta il mio salto”, dice il suo amico e rivale Sam Kendricks, “oppure quello di Lavillenie”.



E’ uno spettacolo vederlo salire, Armand: rende semplice l’infinitamente complesso. E nulla più del salto con l’asta può definirsi tale: vi sono così tanti elementi da curare, sistemi da attivare, vi sono così tanti ingredienti da amalgamare che sono più i ragazzi che abbandonano l’attrezzo di quelli che proseguono. E’ come se si dovesse ricapitolare, in un solo atto, la leggerezza del proprio corpo senza tralasciarne la potenza. Quasi impossibile. Eppure Duplantis, a soli 20 anni, è andato oltre chiunque, forse persino oltre le sue stesse aspettative. Nessun 20enne aveva mai superato i 6 metri. A Torun, prima di arrivare a grattare il tetto del palazzetto, aveva già stabilito il suo primato personale con 6,01. Ma sapeva di avere in canna il colpo di una vita. L’aveva già assaporato in Germania qualche giorno fa e non poteva essere un caso, quel tentativo a 6,17 fallito per un’inezia, né poteva rimanere un’esperienza isolata. La prova che qualcosa era cambiato, e per sempre, la si poteva trovare in quell’aria che metteva costantemente fra sé e l’asticella mentre questa veniva posizionata sempre più in alto. Lui niente: come se al contrario la stessero abbassando. Sky’s the limit?