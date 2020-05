Una sfida a distanza dal giardino di casa. Ma non a chi fa più palleggi con il pallone o a chi fa più flessioni. Ma con una pedana di salto con l’asta e la quota fissata a 5 metri. E’ l’incredibile gara che domenica prossima, (primo salto alle ore 17) disputeranno lo svedese Armand Duplantis, primatista del mondo della specialità con 6,18 metri, l’americano Sam Kendricks, due volte campione del mondo, e il francese Renaud Lavillenie, olimpionico a Londra 2012 ed argento a Rio. Scavalcare più volte l’asta in mezz’ora è il senso della prova, chiamata ‘Ultimate Garden Clash’.

Duplantis salterà nella sua residenza a Lafayette, in Louisiana, Kendricks e Lavillenie dai rispettivi giardini di casa, a Oxford, Missisipi, e Clermont-Ferrand i Francia. Senza giudici a controllare la veridicità della misura, ma sotto l’occhio delle telecamere. Sarà, sottolinea la World Athletics, una prova di “tecnica, concentrazione e resistenza, tutte le qualità richieste in una normale competizione”.

“Sono entusiasta di poter competere di nuovo, in particolare contro Sam e Renaud”, ha detto Duplantis. “Dato che non si sa quali altre competizioni avremo tutti insieme, sicuramente ci divertiremo. E poi non mi piace perdere contro loro”.

“E’ una straordinaria opportunità per vedere i migliori saltatori in un nuova forma di competizione, che dimostra il nostro amore per questo sport – il commento di Lavillenie – Una gara internazionale del genere, in casa, non si può perdere…”.

“E’ un modo di saltare tutto nuovo per noi, e questa sara’ la vera sfida”, il commento di Kendricks, mentre la federazione internazionale annuncia che proporra’ altre sfide mondiali da giardino nelle prossime settimane.