Secondo recenti indiscrezioni, il tour di Bruce Springsteen con la E Street Band non si farà.

Il tour di Bruce Springsteen con E Street Band nel 2020 è saltato definitivamente? Un album e un tour della band nel 2020 sembravano una cosa certa fino a pochi mesi fa, ma ora i membri della band pare abbiano altri piani per quest’anno.

La notizia – seppur non ufficiale – ha fatto il giro del web e molti fan sono delusi.

Le cose, però, cambiano e anche gli artisti prendono strade diverse. Ecco cosa ha rivelato Little Steven in una recente intervista radiofonica a Sirius XM sulla E Street Radio, canale dedicato al Boss.

Bruce Springsteen e E Street Band: salta il tour 2020?

Salterà davvero il tour del Boss con la E Strett Band? Secondo quanto dichiarato da Little Steven, spalla e chitarrista di Springsteen, pare che le cose stiano proprio così.

Ecco quanto dichiarato in una recente interviste radiofonica a Sirius XM al conduttore Jim Rotolo:

“Se sono pronto a tornare on the road? Buffo che tu melo chieda. Io ero pronto! Ero davvero pronto. Quello che posso dire ora è poco, non voglio fare notizia. Diciamo che nel 2020 pensavo di essere più impegnato. Possiamo dirlo. Ma al momento, il 2020 sembra essersi liberato”.

Di seguito, il video Tenth Avenue Freeze-Out (Live in New York City):

Bruce Springsteen, le reazioni dei fan al tour saltato con la E Street Band

“Se in effetti Stevie sta dicendo indirettamente che il tour non è una cosa certa quest’anno, o almeno per il prossimo futuro, e solo Stevie può dirlo, ovviamente c’è molta delusione da parte dei fan perché è passato molto tempo e tutti , basato sulle dichiarazioni di Bruce, pensava che avremmo avuto un nuovo album e la band sarebbe tornata sulla strada“, ha detto Howie Chaz, capo della fanpage Spring-Nuts su Facebook.

“Molte persone hanno risparmiato denaro, perché i fan di Bruce non vanno solo a uno spettacolo e viaggiano in vari stati e persino in paesi diversi“, sottolinea.

“La seconda emozione e, soprattutto, è la preoccupazione per il motivo per cui il tour è cancellato. Tour o nessun tour, vogliamo solo che la band sia sana e felice“, tiene a precisare.

L’ultimo spettacolo della E Street Band insieme al Boss è stato il 17 febbraio 2017 in Nuova Zelanda.