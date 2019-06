La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata sentita questa mattina in procura a Torino nell’ambito delle indagini per la consulenza affidata al suo ex portavoce, Luca Pasquaretta, dalla Fondazione per il libro. A darne notizia è la stessa sindaca, che nei giorni scorsi aveva ricevuto un avviso di garanzia, in una nota. “Questa mattina sono stata sentita dai pubblici ministeri che mi hanno chiesto spiegazioni in merito alla consulenza affidata nel 2017 al Salone del Libro al mio ex capo ufficio stampa per l’importo di 5mila euro (poi dal medesimo restituiti). Non sono entrata ovviamente nelle questioni di legittimità della consulenza – sottolinea Appendino – ma ho potuto dimostrare agli inquirenti, richiamando il mio intervento in Consiglio del febbraio 2017, che avevo chiaramente espresso la mia contrarietà a qualunque tipo di assegnazione di incarico consulenziale con retribuzione economica, di non essere stata a conoscenza del successivo sviluppo“.

