Salmo, Nuovo Rinascimento: un freestyle dedicato all’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia.

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus, i fan di Salmo hanno modo di gioire: il rapper sardo ha pubblicato a sorpresa un nuovo brano, o meglio un freestyle, dedicato proprio a questa difficilissima situazione in cui ci stiamo ritrovando a vivere.

L’artista ha lanciato questo nuovo pezzo sul proprio account Instagram, trovando subito il plauso di colleghi e fan che hanno riempito di like e commenti il suo post.

Nuovo Rinascimento: il freestyle di Salmo sul Coronavirus

Il nuovo brano di Salmo è di strettissima attualità e mette dentro tutto ciò che sta accadendo in Italia in questi giorni: la zona rossa, i colpi di tosse che spaventano, il contagio che dilaga. Il tutto con una morale positiva: il vento passerà e torneremo a vivere più di prima, come fosse un nuovo Rinascimento.

Tra i colleghi che hanno apprezzato la sua performance ci sono Clementino, Rodrigo D’Erasmo, Hell Raton e tanti altri. Di seguito il post:

Salmo dal vivo a Milano

Il nuovo brano arriva a qualche mese di distanza dalla pubblicazione dell’ultimo album del rapper sardo, Playlist Live, versione dal vivo di uno degli album da record del 2019.

Ultimamente l’artista ha fatto sentire la sua voce nel brano Boogieman di Ghali, un singolo che sta riscuotendo grandissimo successo.

Nel 2020, tra l’altro, il rapper è atteso dal suo primo concerto allo stadio di Milano Giuseppe Meazza in San Siro. Sarà il primo live di un rapper nello stadio più importante d’Italia, se si esclude quello che ha visto protagonisti J-Ax e Fedez in coppia un paio d’anni fa.