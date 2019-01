Salmo e Fedez questo freddo pomeriggio di gennaio hanno deciso di litigare su Instagram per delle magliette. Sì, proprio delle t-shirt.

Ad iniziare è stato Salmo che ha accusato Fedez di avergli plagiato alcune stampe pubblicate da lui lo scorso anno ed ovviamente la risposta del rapper non è tardata ad arrivare: “Paranoia Airlines l’ho annunciato a ottobre… Il tuo merch è di novembre e sinceramente pensi che abbia copiato il titolo del mio disco (lavorato per un anno) pensando al tuo merch uscito a novembre…?😅”.

Poi Fedez ha accusato i “rapper” di voler litigare a tutti i costi con lui: “Pace e bene a te ed a tutti quelli che ogni giorno non perdono occasione per voler litigare con me a caso, io continuo a farmi i c**i miei comunque, attendiamo il prossimo“.

Ecco gli screen incriminati:

Fedez come mia madre che finge di aver finito la discossuine e cinque minuti dopo torna in camera mia ad insultarmi pic.twitter.com/0H1VdiLNvE — Martina says I’m a bitch (@goldturningblue) 31 gennaio 2019