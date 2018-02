Sally Field, la celebre Miranda Hillard di Mrs. Doubtfire (lo so che ha fatto altri settordici film, ma per me resterà sempre Miranda), ha un figlio gay e lo vorrebbe far accoppiare con lo sciatore Adam Rippon.

Chattando con sua mamma in merito alle Olimpiadi Invernali, Sam Greisman le ha rivelato di avere una cotta per Adam Rippon e l’attrice le ha risposto “Sam… E’ follemente carino, trova un modo!“.

Sam ha pubblicato questa parte del messaggio su Twitter:



E sua mamma ha ben pensato di condividere il messaggio taggando anche il diretto interessato, Adam Rippon.

Adam su Twitter non ha risposto (né messo like), ma contattato da BuzzFeed ha commentato in maniera diretta:

“Sally è stata audace! Sam, tua madre l’ammiro e sono sicuro che un giorno ci incontreremo, quindi… ‘grazie mamma’!”.

Se tutte le mamme fossero così…