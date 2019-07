“L’allunaggio è nel Dna della Rai e sabato prossimo tutte le sedi regionali dell’Azienda celebrano questo importante evento della memoria collettiva”. L’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, a pochi giorni dal cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna avvenuto il 20 luglio 1969, ha presentato la rivoluzione nel palinsesto Rai messa in campo per il Moon Day. “Avevo 3 anni quando ci fu l’allunaggio – ha raccontato l’ad – ma lo ricordo bene. Ero a casa di mio nonno. Da allora per me l’allunaggio, che ha segnato un’epoca, e la Rai che rappresenta la memoria collettiva di tutti noi, sono indissolubili. Non potevamo non ricordare questo evento al meglio e per farlo abbiamo coinvolto tutte le strutture rai e le sedi regionali. L’uomo sulla Luna è l’immagine di Neil Armstrong; per l’Italia, però, è l’immagine di Tito Stagno che urla ‘ha toccato'”.

