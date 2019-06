“Equiparare gli stipendi tra calciatrici e calciatori? Questo è il segno inequivocabile di quel carrierismo e arrivismo che ha segnato l’attività del sindacato calciatrici. E poi ha segnato l’azione e la politica di un certo gruppo che io ho sempre osteggiato, che ha badato di più alla carriera piuttosto che ai fondamenti veri su cui basare il vero sviluppo del calcio. Ci sono stati troppi personaggi al femminile che si sono dedicati più alla loro carriera, pensando poco a chi faceva calcio in prima linea. Pensare che, per il solo fatto che io gioco a calcio, devo avere il diritto di avere soldi, è la cosa più deleteria e inaccettabile”. E’ l’opinione espressa dall’ex senatore e deputato Roberto Salerno, presidente del Torino calcio femminile, all’Adnkronos, sul fenomeno del pallone in rosa che sta avendo grande seguito in occasione dei Mondiali in Francia e in particolare sulle richieste di equiparare i soldi che guadagnano i calciatori e le calciatrici.

