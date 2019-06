Secondo i dati del comando provinciale di Salerno della Guardia di Finanza, nei primi 5 mesi del 2019 nel territorio di riferimento sono state riscontrate 8 violazioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, che hanno portato a sanzioni irrogate a vario titolo in materia di apparecchi per un totale di quasi 53.000 euro. I sequestri di apparecchi sono stati 11 e quelli relativi ai cosiddetti totem 5. Sono stati individuati anche 8 punti clandestini di raccolta scommesse. Sono i numeri emersi durante l’iniziativa ‘In nome della legalità: il gioco nel Comune di Salerno‘ organizzata alla stazione marittima della città campana e promosso da Codere, network internazionale delle sale da gioco.

