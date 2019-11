Pesciolini rossi che nuotano nelle pozzanghere, circondati da erba e alberi. Uno spettacolo inusuale a cui è possibile assistere nelle campagne di Ugento, in provincia di Lecce. Legato, come spiegano dall’associazione Sportello dei diritti, all’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Salento.

“Migliaia e migliaia di pesci rossi (Carassius auratus) – ricorda il consigliere comunale Gianfranco Coppola, referente per Ugento dello Sportello dei diritti – si sono riversati nelle campagne dal sistema dei bacini di Ugento dopo che sono esondati a causa della mareggiata di scirocco e delle fortissime ed intense piogge”.

Spinti dalla corrente nei bacini idrici artificiali – frutto di diversi progetti di risanamento igienico-agrario e di bonifica delle vaste paludi di Ugento – sono finiti in aperta campagna, impossibilitati a ritornare indietro e, di conseguenza, destinati a morire con l’essiccamento delle pozzanghere. Un fenomeno eccezionale che rischia anche di creare un danno all’ecosistema della palude, dovuto all’introduzione di una specie non autoctona come quella dei pesciolini rossi.

“La presenza così massiccia di una specie estranea ai nostri territori, infatti, non può non indurre forte preoccupazione perché potrebbe aver già danneggiato irreparabilmente l’equilibrio autoctono di un intero ambiente palustre” è l’allarme lanciato dal presidente dello Sportello dei diritti, Giovanni D’Agata.