Il salario minimo non piace ai manager che invece rilanciano il tema con una proposta che il presidente della Cida, Mario Mantovani, illustra ad Adnkronos/Labitalia: “La nostra proposta -spiega il presidente alla guida della confederazione dei dirigenti da circa due mesi- va nella direzione di superare la distinzione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, e va verso una figura giuridica di ‘lavoro organizzato’ che metta insieme aspetti di flessibilità e di tutele”. Mantovani sottolinea che il vero problema da affrontare “è che, avendo settori che non sono regolati dalla contrattazione collettiva, in questi settori non c’è neppure la possibilità di avviare misure di welfare come è invece accaduto in altri settori per effetto dei contratti nazionali”. “Siamo convinti invece -aggiunge- che la nostra proposta indichi una via magari un po’ più lunga e un po’ più difficile, e che certo magari non porta risultati di consenso nel breve termine, ma che sia quella giusta”.

