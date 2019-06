Un salario minimo stabilito per legge può confliggere con la Costituzione, e in nome dell’attuazione dell’art 36 (“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”) può ledere l’art.39, che attribuisce alle organizzazioni sindacali la personalità giuridica e la potestà di stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria (erga omnes) per i lavoratori delle diverse categorie. E’ questa l’opinione di un profondo conoscitore di storia sindacale, storia di cui lui stesso è stato protagonista: Walter Galbusera, economista (è laureato alla Bocconi), a lungo segretario generale della Uil Metalmeccanici di Milano, e ora presidente della Fondazione Anna Kuliscioff.

Fonte