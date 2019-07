“Le sentenze si rispettano, non si contestano e io non le contesterò, esprimerò un giudizio rispetto alla qualità della sentenza una volta che avrò letto carte, come si può fare in democrazia. Sono amareggiatissimo, ma profondamente rispettoso della sentenza“. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all’indomani della sentenza di condanna nel processo Expo a cui hanno fatto seguito tanti attestati di vicinanza tra cui quello del leader della Lega, Matteo Salvini. “Quando c’è da ringraziare lo ringrazio, credo che abbia fatto dichiarazioni di buonsenso”, ha aggiunto il primo cittadino che rispetto al suo futuro è attendista: “E’ presto per pensarci”.

