“A volte immagino che il presidente Fontana sia schiacciato da Salvini dall’alto e anche dai suoi assessori di pura fede politica leghista. E quindi lo vedo più in difficoltà da questo punto di vista. Mi dispiace”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nell’intervista di Corrado Formigli a Piazza Pulita in onda questa sera su La7. Con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana “ci parliamo e bisticciamo. La differenza fra Fontana e me è che io oggettivamente sono più libero. Sono un sindaco indipendente, che fa riferimento a uno schieramento di centrosinstra, che rispetto e verso il quale mi comporto con lealtà, ma ragiono con la mia testa”, ha aggiunto.

