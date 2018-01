EUR 9,90

Calzini di tipo business con sistema Odor Control e tecnologia agli ioni d’argento

Nessun odore, nessuna pressione o abrasione – i materiali di alta qualità, l’ottima lavorazione e la nuovissima tecnologia Polygiene offrono una calza perfetta in fibra d’argento e di tipo business.

I nostri calzini in fibra d’argento di tipo business sono realizzati per l’85% in cotone pettinato. Ulteriori materiali impiegati sono il nylon e l’Elasthan. Questo mix assicura che la calza mantenga nel tempo un’ottimale vestibilità, restando morbida e sicura al piede senza consumarsi rapidamente. La formazione di pelucchi viene evitata, mentre l’elastico aderisce in modo sicuro alla caviglia senza lasciare segni.

Una cucitura lavorata a mano alla punta del piede impedisce il verificarsi di attriti indesiderati. Le aree fortemente utilizzate – come ad esempio la zona del tallone – sono rinforzate, per garantire una lunga durata.Indossare i calzini per giorni senza doverli lavare – 100% liberi da cattivi odori, ogni giorno.

Calzini anti-sudore: senza cattivi odori grazie all’innovativa tecnologia Polygiene.

Comfort ottimale grazie alla perfetta vestibilità

Classico ed elegante calzino di tipo business, in materiali di alta qualità.

Prodotto UE + Amazon Prime