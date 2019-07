Nonostante una crisi durissima, il welfare italiano è oggi più solido che in passato per quanto riguarda il sostegno al reddito. Grazie a un ciclo di riforme, in particolare la legge sul lavoro Fornero del 2012 e il Jobs Act del 2015, si è ampliata la platea di chi usufruisce di sussidi di disoccupazione: dalle vecchie indennità si è passati all’Aspi e quindi alla Naspi e le reti di protezione sono aumentate. A fronte di un’occupazione tornata a livelli pre-crisi, oggi i lavoratori ‘protetti’ in caso di disoccupazione sono 2 milioni in più per un totale di 13 milioni. È questa la fotografia che emerge da un focus organizzato dall’Inapp, l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, in occasione del Festival ‘Luci sul lavoro’ di Montepulciano dal titolo ‘Dieci anni di riforme del lavoro e del welfare. Siamo ancora il paese della flex-insecurity?’ riprendendo il titolo di un noto studio di Berton, Richiardi e Sacchi.

