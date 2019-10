Un commosso messaggio su Facebook dopo il ricordo in tv di Nadia Toffa. A scriverlo è Sabrina Paravicini, l’attrice di ‘Un medico in famiglia’ che da tempo sta lottando contro un tumore al seno. “Qualcosa che rimarrà nella storia della televisione – ha scritto sul profilo social commentando l’ultima puntata delle Iene -. Ieri sera vedere Nadia Toffa in quella lunga inquadratura mentre parlava delle persone che avrebbe voluto incontrare è stato come stare in uno spazio temporale senza confini. Così emozionante. Così intenso. Così vero”, rimarca, condividendo la foto di gruppo delle cento ‘Iene’ riunite per Nadia.

