“Dal mio punto di vista, al di là delle pene comminate a 40 anni distanza e anche se non sono i familiari a dover entrare nel merito e neanche a commentare, quello che mi interesserebbe sapere è come questa persona abbia potuto per 40 anni rimanere indisturbata in un altro paese, usando quale nome, e chi avrebbe favorito in un primo tempo la fuga e protetto in un secondo tempo la latitanza in questi anni”. Lo spiega all’Adnkronos Sabina Rossa, ex parlamentare e figlia di Guido Rossa, l’operaio dell’Italsider e sindacalista della Fiom ucciso a Genova da un commando delle Brigate Rosse nel 1979, dopo la notizia di alcune rogatorie verso Spagna e Portogallo che sarebbero state inoltrate dalla procura antiterrorismo di Genova, legate a una nuova indagine nei confronti di Lorenzo Carpi, l’unico membro della colonna genovese che uccise Rossa ancora latitante.

