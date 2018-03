Lo scorso gennaio Donatella Versace ha attaccato la serie American Crime Story: L’Assassinio Di Gianni Versace e Ryan Murphy ha risposto a queste critiche in un’intervista rilasciata ad E!News:

“A questo punto penso a quello che lei ha fatto ad Antonio, non è stato bello, non si è comportata bene. Non mi importa proprio nulla di quello che lei pensa, anche perché siamo stati molto fedeli al libro della Maureen. Anche se ammetto che ammiro Donatella perché penso che quello che ha fatto è stato quasi impossibile. Suo fratello è stato ucciso, lui era l’amore della sua vita e le è stato portato via. Era in una posizione difficile ed ha portato avanti l’azienda in modo incredibile. Penso che Penelope l’abbia interpretata al meglio.”