Le luci di Ruvo sono tornate ad accendersi. Ripetuti attacchi vandalici avevano costretto il sindaco Pasquale Chieco a imporre lo stop alla giostra in legno con i cavalli allestita in piazza Matteotti, proprio davanti al Comune: era stata presa di mira da gruppi di ragazzini, e perciò era stato necessario fermarla. Il primo cittadino aveva lanciato così un messaggio alla collettività, promettendo allo stesso tempo di rintracciare i colpevoli “e non lasciarli impuniti”.

Era andato all’aria infatti un progetto collettivo, che aveva visto i cittadini impegnati per mesi per realizzare le luminarie natalizie. Il senso di comunità, però, non è andato perduto, e anzi è diventato una lezione per tutti. Prima di tutto per i vandali, che sono stati accompagnati dai loro genitori sul luogo del misfatto per porre rimedio a quanto fatto.

“Con gli adolescenti (in qualche caso proprio bambini) che hanno danneggiato le luci di piazza Matteotti e con i loro genitori ci eravamo incontrati, ci eravamo guardati negli occhi parlandoci schiettamente – scrive ora il sindaco – Tutti insieme abbiamo riacceso le luci pente, abbiamo rimontato le lampadine, siamo tornati sui cavallucci: adulti e bambini”.

Tutti insieme al lavoro, quindi, vandali e incolpevoli, per tutelare un bene più grande, quello comune. “Questa esperienza ci dice che bisogna rafforzare la rete fra le diverse agenzie educative – continua Chieco – ma ci ricorda soprattutto che la prima e più importante scuola resta la città, il primo e più importante modello educante siamo tutti noi adulti. Ricordiamoci sempre che i bambini ci guardano, e ci imitano”. Il progetto Luci e suoni d’artista riparte, quindi, e rimarrà acceso fino al giorno di san Biagio, patrono della città.