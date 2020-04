“Barcellona vicino mentre lottavo per la vita”

– Se l’è vista davvero brutta, ma alla fine ha vinto la sua partita più importante. L’ex portiere turco Rustu Reçber, classe 1973, adesso può dirlo: ha parato il Covid-19, dopo esser stato ricoverato due settimane in terapia intensiva. “La guarigione è stata un percorso lungo e difficile, per dieci giorni sono stato sottoposto a un trattamento previsto dal nostro Ministero della Salute e i medici ci hanno messo grande impegno – racconta l’ex Besiktas, Fenerbahce e Barcellona in un’intervista rilasciata al sito del quotidiano spagnolo AS – Mi resterà l’amore dei miei cari dopo questa esperienza, ci siamo uniti per vincere questa battaglia, alla fine è stato solo un grande spavento, ma ora sto bene e sono felice”.

L’ex numero uno della nazionale turca, nominato migliore al mondo nel suo ruolo nel 2003, è stato per una settimana in condizioni gravi, ma poi la cura ha avuto effetto, ed ora l’ex calciatore è stato dichiarato fuori pericolo anche se dovrà stare in isolamento nella sua abitazione. Rustu ringrazia anche il suo ex club, il Barça, dove ha giocato nel 2003. “In queste situazioni anche i piccoli dettagli hanno una grande importanza e non dimenticherò l’appoggio del club mentre lottavo per la vita, sarò sempre grato al Barça e al presidente Bartomeu”. Tra i suoi compagni di squadra nel 2003 Xavi. “E’ un amico, una grande persona e conosce il calcio come pochi. Da allenatore farà grandi cose quando sarà alla guida del Barcellona, sarà come Luis Enrique – conclude Rustu -. Entrambi sono due vincenti, due esempi da seguire”.