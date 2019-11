Lo scoop dell’Adnkronos, con l’intervista al legale di Joseph Mifsud Stephan Roh e la trascrizione del ‘nastro’ della deposizione del professore maltese al suo legale, hanno trovato stamani ampia eco sulla stampa nazionale. Il ‘Corriere della Sera‘ dedica alla vicenda una pagina, con due articoli dai titoli eloquenti: “Russiagate, l’avvocato svizzero e le accuse agli italiani” e “Messaggi in codice, veleni e sospetti, così tra gli 007 torna la tensione”. Per il Corriere, le rivelazioni di Roh riguardo, tra l’altro, il presunto ruolo dei nostri servizi di intelligence nella vicenda Russiagate, “suonano come un avvertimento rispetto al ruolo degli 007 italiani che potrebbe essere noto nelle prossime settimane. Inserito nel rapporto finale di Barr, oppure — ed è questo a rendere ancor più inquietante la vicenda — utilizzato per trattative sottobanco”.

