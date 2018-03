Questa settimana RuPaul ha inaugurato la decima stagione di RuPaul’s Drag Race (con tanto di Christina Aguilera guest judge) e intervistato da Vulture ha svelato un aspetto molto personale della sua vita di coppia.

Una dichiarazione che ha fatto molto discutere ed ha creato un vero e proprio dibattito nella comunità LGBT.

“Io e Georges siamo molto rispettosi l’uno dell’altro. Io e lui sappiamo che su questo pianeta ci sono milioni e milioni di persone e so anche che è lui quello che mi piace di più ed altrettanto che sono io quello che lui ama. Non ho dubbi su questo. Quindi, se ha bisogno di fare qualcos’altro con qualcun’altro a me non mi fa sentire a disagio e lo stesso vale per lui”.