Cosa ci fanno RuPaul e Ivana Spagna nello stesso articolo? No, non è colpa del caldo bensì di un tweet che la nota drag queen ha scritto proprio sulla cantante italiana.

In risposta ad un fan che aveva paragonato una parrucca sfoggiata in passato da RuPaul ad una di Ivana Spagna mostrata negli anni Ottanta, mama Ru ha risposto di essere una grande fan della cantante e di averla sentita la prima volta nel 1987 con il brano Call Me.

Il tweet in questione è stato immediatamente notato da Ivana Spagna che ha risposto con un dolce ‘Ti amo anche io‘.

Love you too 💋 — Ivana Spagna (@IvanaSpagna_) July 14, 2019

Ovviamente sarebbe un sogno vedere Ivana Spagna fra gli special judges di RuPaul’s Drag Race o ancor meglio vedere un Lipsync For Your Life sulle note di Call Me o Easy Lady.