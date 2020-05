RuPaul ha deciso di battere cassa e proprio nell’anno del suo sessantesimo compleanno ha realizzato in prima persona la 12^ stagione di RuPaul’s Drag Race, la 5^ stagione di RuPaul’s Drag Race All Stars, la 1^ stagione di RuPaul’s Drag Race U.K., la 1^ stagione di RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race ed anche la 1^ stagione (ed unica, considerando il mancato rinnovo) di AJ And The Queen, serie Netflix con Izzy G.

Non contenta ha pure deciso di patrocinareche, tuttavia, non la vedrà protagonista. Al suo posto ci sarà, unica drag queen canadese ad aver partecipato allo show di RuPaul nonché finalista e vincitrice mancata dell’undicesima stagione. Sorry, Yvie.

Canada’s Drag Race | Cast Season 1

Anastarzia Anaquway

BOA

Ilona Verley

Jimbo

Juice Boxx

Kiara

Kyne

Lemon

Priyanka

Rita Baga

Scarlett BoBo

Tynomi Banks