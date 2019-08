– Sconfitta per l’Italia nel primo test match estivo in vista dei Mondiali in Giappone (20 settembre-2 novembre), l’Italrugby è stata battuta 29-10 dall’Irlanda nell’incontro giocato all’Aviva Stadium di Dublino. Sabato prossimo gli azzurri torneranno in campo a San Benedetto del Tronto contro la Russia.

Per gli azzurri in meta nel primo tempo Maxime Mbanda al 12′ e Carlo Canna al 20′. Per gli irlandesi mete nella prima parte di gara di Carberry al 17′ (autore anche di due trasformazioni), Kearney al 28′ e Conway al 37′. Nel secondo tempo in meta Murphy al 46′ e Marmion al 63′.

IRLANDA-ITALIA 29-10

IRLANDA: Larmour; Conway (19’st Haley), Ringrose, Farrell, Kearney; Carbery (9’st Carty), McGrath (16’st Marmion); Murphy, O’Donnell, Ruddock (21’st Beirne); Kleyn (16’st Henderson), Toner (31’st Kleyn); Porter (31’st Healy), Herring (19’pt Scannell), McGrath (40’pt Ryan).

Allenatore: Schmidt.

ITALIA: Minozzi; Padovani, Esposito, Benvenuti (24′-35’pt McKinley), Bisegni; Canna, Palazzani (11’st Braley); Tuivaiti (9’st Giammarioli), Mbandà (8’st Lazzaroni), Licata; Budd, Zanni (12’st Negri); Riccioni (11’st Ferrari), Fabiani (1’st Zani), Quaglio (1’st Lovotti).

Allenatore: O’Shea.

ARBITRO: Pearce (Gbr).

MARCATORI: p.t. 13′ m. Mbandà (0-5); 18′ m. Carbery tr. Carbery (7-5); 21′ m. Canna (7-10); 29′ m. Kearney tr. Carbery (14-10); 38′ m. Conway (19-10); s.t. 44′ m. Murphy (24-10); 63′ m. Marmion (29-10).

NOTE: giornata piovosa, campo in buone condizioni, spettatori 30.000 circa. Primo tempo: 19-10. Calciatori: Canna (Italia) 0/2, Carbery (Irlanda) 2/4; Carty (Irlanda) 0/1. Primo cap in maglia Azzurra per Riccioni e Braley.