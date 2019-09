Unico nero in quel XV leggendario

– Il rugby sudafricano è in lutto. Si è infatti spento a Città del Capo, alla giovane età di 49 anni, Chester Williams, la leggendaria ala della nazionale africana campione del mondo nel 1995 nel torneo iridato disputato in casa. Vicenda che ispirò il film del 2009, ‘Invictus’, diretto da Clint Eastwood con Morgan Freeman protagonista nei panni di Mandela e McNiel Hendriks che interpretava proprio Williams. Secondo una prima ricostruzione del ‘South Africa Rugby Magazine’, il decesso dell’ex atleta sarebbe stato causato da un infarto miocardico. La sua scomparsa arriva a quasi due mesi di distanza da quella dell’altra ala titolare nel Sudafrica campione del mondo 1995, James Small, morto lo scorso 10 luglio.

Nato nel 1970 a Paarl, il nome di Williams è legato soprattutto al campionato mondiale giocato in casa nel 1995, la prima del post-Apartheid e in cui gli Springboks vinsero nei tempi supplementari battendo gli All Blacks a Ellis Park per 15 a 12, sotto gli occhi del neo presidente Nelson Mandela. Proprio Mandela era grande tifoso di Williams, unico nero titolare in quella squadra, oltre che uno dei primi giocatori di colore a diventare professionista in Sudafrica. Chester Williams, ala veloce e sgusciante, era soprannominato la ‘Perla Nera’; segnò 4 mete in quel Mondiale del ’95, tutte contro Samoa nei quarti di finale, diventando inevitabilmente uno dei volti più noti della squadra poi vincitrice.

La carriera di Williams

Prima e dopo quel Mondiale che lo fece diventare un mito in patria, Williams ha giocato quasi per tutta la sua carriera con la maglia di Western Province e per una stagione ai Golden Lions. Con la maglia della nazionale (esordio nel 1993 contro l’Argentina) ha disputato in tutto 27 partite, segnando 14 mete in totale. Dopo il suo ritiro ha iniziato ad allenare, svolgendo il ruolo di tecnico per la nazionale a 7 del Sudafrica, per i Lions, l’Uganda, la Tunisia e nella stagione 2012/2013 per il Timisoara, in Romania. Di recente era diventato head coach della squadra di rugby dell’Università di Western Cape.