Che occasione per l’Italia di Smith

Sarà uno stadio Olimpico gremito – 55.000 biglietti venduti, per ora – quello che farà da cornice alla sfida tra Italia e Scozia, nel terzo turno del Sei Nazioni (sabato ore 15.15, diretta DMax). Azzurri e Highlanders sono le 2 sole formazioni che dal Duemila ad oggi non sono riuscite ad aggiudicarsi un’edizione del torneo. Piuttosto, è tradizionalmente un scontro per evitare il Cucchiaio di Legno, il maligno premio virtuale per gli ultimi della classe. L’Orrenda Stoviglia è stata assegnata per 14 volte alla Nazionale e 4 agli scozzesi, una a testa Francia e Galles.

La nuova Italia è guidata da Franco Smith, che doveva allenare l’attacco della squadra azzurra ma dopo il sorprendente addio del ct irlandese Conor O’Shea (il solo che non sia riuscito a vincere neppure un incontro) si è ritrovato con il timone in mano. Dopo una pesante sconfitta a Cardiff (0-42) i suoi ragazzi hanno mostrato sensibili segni di miglioramento uscendo onorevolmente sconfitti (22-35) dallo stade de France, dove una settimana prima la Francia aveva travolto la quotatissima Inghilterra. Sconfitta in entrambe le partite di questa prima parte anche la Scozia, ma sempre dopo aspre battaglie: prima con l’Irlanda a Dublino (12-19), quindi con gli inglesi a Edimburgo (6-13). Gli ospiti hanno due punti in classifica, frutto dei bonus difensivi. Gli azzurri, zero.

Squadra confermata, rientra Zanni

Per l’incontro di sabato Franco Smith ha sostanzialmente confermato la squadra di Parigi: in seconda linea gioca l’ultra-veterano Zanni, che poco prima del match francese aveva dovuto dare forfait, sostituito da Budd. La regia è affidata a Braley, inglese del Gloucester con ascendenze italiane, e Allan, apertura, figlio dello scozzese William e di Paola Berlato, formatosi rugbisticamente tra Scozia e Sudafrica. Triangolo allargato col neozelandese Hayward ad estremo, Minozzi e Bellini alle ali. I centri sono Canna e Morisi. Tra gli avanti, prima linea guidata dal tallonatore e capitano Bigi, più i piloni Lovotti e Zilocchi. Con Zanni c’è il fiorentino Cannone a catturare le rimesse laterali. Terza linea anglofona: Polledri, Negri e il numero 8 Steyn. Entrerà dalla panchina un’altra prima linea composta da Fischetti, Zani e Riccioni. Poi Budd e Lazzaroni, Licata, Palazzani e Bisegni.

Smith: “Vogliamo vincere. Con fisicità”

“Vogliamo vincere, e dovremo fare le cose giuste per riuscirci”, ha spiegato Franco Smith. “Ogni gara è una opportunità per aumentare le nostre capacità: stiamo lavorando insieme da un mese per costruire la nostra identità, il nostro Dna”. Il ct azzurro ha confermato i giocatori delle 2 precedenti partite: “L’obbiettivo è costruire una base solida di giocatori consapevoli del nostro gioco, di quello che vogliamo fare. Abbiamo preparato la gara fisicamente e mentalmente, in particolare per la seconda parte. Nella psicologia dello sport – ha proseguito Smith -, chi parte lievemente sfavorito tende ad andare in difficoltà quando si trova avanti nel punteggio. Penso di avere già chiaro come sarà la situazione a metà gara, la nostra volontà è quella di rimanere concentrati sul rugby che vogliamo giocare. Con fisicità”.

Sette anni fa l’ultimo successo a Roma

Sono 7 anni che l’Italia non vince a Roma: l’ultima volta, il 16 marzo 2013, superò l’Irlanda (22-15) con una meta di Venditti e i calci di Orquera; da allora c’è stato spazio solo per un altro successo e proprio con gli scozzesi, a casa loro: il 28 febbraio 2015 finì 22-19 con una meta di punizione a nostro favore proprio allo scadere. Di quella partita sono rimasti Morisi e Bisegni.

All’Olimpico le maglie del Museo del Rugby

All’Olimpico gli spettatori potranno ammirare un centinaio delle maglie che fanno parte della straordinaria collezione del Museo del Rugby Fango e Sudore di Artena, 30 chilometri a sud di Roma. Al Foro Italico, nello stand allestito dal Museo, sarà possibile ammirare tra gli altri due esemplari incredibili: la maglia nera numero 11 appartenuta a Jonah Lomu; quella azzurro Savoia indossata da Uberto Modenesi nel primo appuntamento ovale dell’Italia, 1929: mancano le maniche perché la moglie del giocatore le usò, durante la guerra, per fabbricare delle calze ai figli.

Italia: Hayward – Ballini, Morisi, Canna, Minozzi – Allan, Braley – Steyn, Negri, Polledri – Cannone, Zanni – Zilocchi, Bigi, Lovotti. A disposizione: Zani, Fischetti, Riccioni, Lazzaroni, Budd, Licata, Palazzani, Bisegni.

Scozia: Hogg – Maitland, Harris, Johnson, Kinghorn – Hastinng, Price – Bradbury, Watson, Ritchie – Cummings, Toolis – Zander Fagerson, McInally, Sutherland. A disposizione: Brown, Dell. Nel, Gilchrist, Matt Fagerson, Horne, Hutchinson, McGuigan.

Arbitro: O’Keefe (Nz)