L’Italia perde di misura contro la Scozia e non riesce ad evitare il terzo cucchiaio di legno di fila nel 6 Nazioni. Gli azzurri lottano ad armi pari ma devono arrendersi per 29-27. La beffa per la squadra di Conor O’Shea si è materializzata nel finale: decisivo il calcio piazzato di Laidlaw al 78′ dopo quello di Allan che tre minuti prima aveva riportato davanti l’Italia. Per gli azzurri è ilRugby 17° k.o. consecutivo nel torneo.