DUBLINO – Il panico da coronavirus potrebbe intaccare anche il Sei Nazioni. Irlanda-Italia, in programma il prossimo 7 marzo, potrebbe diventare una sfida a rischio: secondo la stampa irlandese, il match sarebbe sotto i riflettori del ministro della Salute Simon Harris, che avrebbe espresso preoccupazione per l’arrivo dei circa 5.000 tifosi italiani. Le dichiarazioni sono riportare dall’Irish Post. Tony Holohan, capo del Dipartimento della Salute, ha invece raccomandato di “annullare la partita a causa della rapida evoluzione dell’epidemia”, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg.

Federazione irlandese incontra il governo

Il board del Sei Nazioni ha fatto sapere di essere a conoscenza della raccomandazione del ministero della Salute irlandese relativa all’incontro tra Irlanda e Italia di sabato 7 marzo. In questo senso, la Federazione irlandese ha organizzato un incontro urgente con il governo irlandese per discutere ulteriormente il tema e Sei Nazioni rimarrà in stretto contatto con le parti in merito all’esito della riunione.

Spostato il raduno azzurro

Il raduno dell’Italia, a seguito delle disposizioni governative, è stato spostato da Parma a Roma. “Parlerò col ministro degli Esteri per evitare, ove necessario attraverso i nostri canali diplomatici, ogni pretestuosa difficoltà dovesse emergere nei confronti dei nostri sportivi all’estero o di delegazioni sportive straniere in Italia”, ha dichiarato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al termine del Consiglio del Coni.







