Primo appuntamento del 2020 per il Peroni Terzo Tempo Village. Sabato 22 febbraio, in occasione della sfida casalinga dell’Italia contro la Scozia valida per il Torneo Sei Nazioni 2020 allo stadio Olimpico di Roma (ore 15:15), i tifosi e gli appassionati potranno tornare a respirare l’atmosfera unica del villaggio Peroni. Tra le novità di quest’anno, tante le sfide che coinvolgeranno le tifoserie avversarie in prove fisiche e di integrazione, in pieno spirito Peroni Terzo Tempo. Dalla spina più alta del mondo, che sfida i tifosi a mettersi alla prova con la presa della “touche” e conquistare una birra spillata a 3 mt di altezza, al simulatore della mischia, che unisce le tifoserie avversarie in una prova di resistenza e collaborazione.

