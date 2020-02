Rugby, Sei Nazioni: altra sconfitta per l'Italia, la Scozia vince all'Olimpico 17-0

ROMA – Una meta scozzese nel primo tempo, due nel secondo, e il Cucchiaio di Legno fa già bella mostra sulla tavola azzurra. Dopo solo 3 turni del Sei Nazioni, l’Italia prenota con largo anticipo l’ultimo posto nel torneo. Sarebbe la quindicesima volta in 21 edizioni. Se lo merita, il premio virtuale dei peggiori. Perché se c’era un incontro da vincere, e la modesta Scozia lo ha confermato sul prato dell’Olimpico, era questo: invece la Nazionale esce di nuovo sconfitta (0-17), e ad essere ottimisti dovremo aspettare altri 2 anni prima di avere un’altra occasione così. E’ la 25ma sconfitta consecutiva, sono 7 anni esatti che l’Italia non vince a Roma (l’ultima con l’Irlanda nel 2013). Ma ormai i tifosi ci hanno fatto l’abitudine. Anche oggi hanno riempito gli spalti (54.349 spettatori) come non succede nel calcio, grazie anche ad una folta presenza scozzese. Una bella giornata di sole, la straordinaria atmosfera del Foro Italico. Peccato che si perda sempre. Collezionando brutte figure.

Un ciurma abbandonata a sé stessa

La peggiore Italia degli ultimi anni. Chissà dov’era con la testa, perché ha perso un pallone dietro l’altro commettendo una vergognosa montagna d’errori. Sbagliando regolarmente il piano d’attacco. Usando il gioco al piede in maniera dilettantesca. Denunciando una mediana (Allan, Braley) priva di talento e personalità. Una mischia fragile in prima linea (che sofferenza, Zilocchi), disordinata nelle rimesse laterali, inefficace sui punti d’incontro dove Steyn e Negri sono stati surclassati. Cannone non ha un passo internazionale, Zanni è stanco destro. Morisi e Canna non hanno superato la difesa ospite una sola volta. Minozzi, un passerotto. Si sono salvati il solito Polledri, Bellini, a volte Hayward. Manca esperienza ma soprattutto qualità, a livello tecnico, fisico e mentale. Una ciurma abbandonata a sé stessa, con un capitano fantasma: Bigi. Che disastro.

Ali Price

Azzurri, quanti palloni persi

Troppo contratte, nei primi 20 minuti di gioco le squadre hanno fatto a gara a chi sbagliava di più. L’Italia è riuscita nella non facile impresa di concedere 8 turnover agli avversari nel primo quarto, tra cui un paio di palloni d’oro in attacco. Pure la Scozia ha partecipato alla saga degli errori, con Bradbury colpevole di un ‘in avantì a meno di 5 metri dalla trincea azzurra e Adam Hastings che dalla piazzola è quasi riuscito a fare peggio del padre – Gavin gettò alle ortiche una storica punizione in mezzo ai pali con l’Inghilterra – fallendo un facile calcio. Le fasi ordinate si sono rivelate un problema, soprattutto l’ingaggio in mischia di Fischetti con Sutherland.

Canna sbaglia, Hogg fila in meta

Proprio quando l’Italia è parsa finalmente guadagnare fiducia ed entusiasmo (che bella la corsa di Bellini, sostenuto da Hayward; ma perché andare in touche invece di piazzare un paio di punizioni accessibili?), da uno sciagurato riciclo in attacco di Polledri si è scatenato il veloce contropiede inglese: Canna ha recuperato l’ovale nei suoi 22, ma il suo calcio di liberazione è rimasto in campo ed ha innescato il formidabile estremo Hogg, filato in meta complice un paio di placcaggi mancati. La Scozia ha preso vigore, O’Keeffee ha annullato una meta di Price per un passaggio in avanti di Watson. Il palo a 2 minuti dal termine del primo tempo ha negato ad Allan 3 punti su punizione. E allo scadere, un placcaggio di Polledri su Hogg ha rimediato a un altro, grosso guaio difensivo.

Italia confusa, Harris non perdona

La ripresa si apre con un altro salvataggio all’ultimo respiro di Polledri, che fa cadere l’ovale di mano a Ritchie in area di meta. Ma i turnover subìti salgono a 13 in 50 minuti e non c’è nulla da fare, quando gli scozzesi riprendono a caricare intorno ai punti di incontro: la marcatura – inevitabile – è di Harris. E Hastings continua a fallire dalla piazzola. L’Italia s’accende, ma sono fiammate: un contrattacco con Hayward, Minozzi e Bellini, poi un ‘tenuto’ di Polledri in mezzo ai pali. Errori, imprecisioni. A una brutta Scozia, forte solo in difesa, non sembra vero di poter gestire così facilmente l’incontro.

Un triste finale nel silenzio dell’Olimpico

A 10 minuti dal termine il cartellino giallo a Zani che pianta un avversario al suolo manco fosse un ombrellone, spegne le speranze di quei pochi che ancora credevano a un miracolo. L’Italia è scoppiata, attacca d’orgoglio ma la meta di Adam Hastings è esemplare: 3 azzurri a terra, senza più forze, e gli altri che se ne vanno tranquillamente a segno. L’apertura trasforma rapidamente in drop perché manca ancora una manciata di secondi e – con questi avversari allo sbando – si può anche segnare la meta del bonus offensivo. Ecco, è questo che siamo diventati nella considerazione dei nostri avversari. Fortuna che abbiamo buttavo via ancora un pallone – con un calcio surreale in area di meta scozzese – e il neozelandese O’Keeffee ha fischiato la fine tra il silenzio del pubblico. A marzo ci aspettano le ultime 2 tappe del calvario: prima a Dublino, poi di nuovo a Roma con l’Inghilterra. Parisse vorrebbe giocare l’ultimo match, quello dell’addio: ma chi glielo fa fare?

Italia-Scozia 0-17 (0-5)

Marcatori: 22′ pt meta Hogg; 7′ st meta Harris, 39′ st meta e tr. Hastings

Italia: Hayward – Ballini, Morisi, Canna, Minozzi – Allan, Braley (19′ st Palazzani) – Steyn, Negri(4′ st Licata), Polledri – Cannone (28′ st Lazzaroni), Zanni (4′ st Budd) – Zilocchi (dal 30′ pt al 14′ st Riccioni), Bigi (20′ st Zani), Lovotti (19′ st Fischetti).

Scozia: Hogg – Maitland (28′ st McGuigan), Harris, Johnson, Kinghorn – Hastinng, Price (15′ st Horne) – Bradbury (15′ st Matt Fagerson), Watson, Ritchie – Cummings (28′ st Gilchrist), Toolis – Zander Fagerson, McInally, Sutherland (15′ st Dell).

Arbitro: O’Keeffe (Nz)

Note: 30′ st giallo a Zani; man of the match: Watson.







